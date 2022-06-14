حزب مصر أكتوبر يقدم رؤيته حول الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية

ترأست الدكتورة جيهان مديح وفد حزب مصر أكتوبر بصحبة الدكتور محمد بدران نائب رئيس الحزب، والمهندس كريم طه أمين تنظيم الحزب، وذلك لزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب صباح اليوم الثلاثاء.

طرح رؤية الحزب حول الحوار الوطني

كما شهدت الزيارة لقاء قيادات الحزب مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية المكلفة من رئيس الجمهورية بتنظيم الحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وشهد اللقاء مناقشة حول الحوار الوطني والتفاعل معه من قبل القوي السياسية وكذلك طرح رؤية الحزب للحوار الوطني.

حزب مصر أكتوبر يعد رؤية شاملة

وكان قد عقد حزب مصر أكتوبر لقاءات واجتماعات سابقة لمناقشة مقترحات أعضائه ولجانه حول الحوار الوطني، وإعداد رؤية شاملة تجاه العديد من القضايا.