وزير الشباب يوضح رسالة مصر للعالم في كل المحافل: «نستطيع بالتعاون»

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرسالة التي تبثها الدولة المصرية إلى العالم من خلال شتى المحافل والمناسبات خاصة التي يشارك فيها الشباب من كل دول العالم، واضحة، ومفادها أننا نستطيع، نستطيع أن نحيا حياة كريمة، بالتعاون والعمل المشترك والإدراك بأن العالم فيه متسع للجميع.

نستطيع أن نتحد وننحي الخلاف والاختلاف جانبا

وأضاف «صبحي»، خلال فعاليات ختام النسخة الثالثة من منحة «ناصر» للقيادة الدولية، «نستطيع أن نتحد وأن ننحي الخلاف والاختلاف جانبًا، نستطيع أن نبذل جهدًا لنبني أوطانًا، نستطيع أن نصطف خلف القيادة السياسية وحكوماتنا الرشيدة يدًا بيد، وكتفًا بكتف، لنخوض معارك البناء والتنمية حتى نصل بمسيرة التنمية إلى ما نصبوا اليه جميعًا».

كل شباب العالم يد واحدة

وتابع وزير الشباب والرياضة: « لقد أعطى هذا التآلف والتشابك بين أكثر من 65 دولة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، رغم تعدد اللغات واختلاف الطبائع والهويات الوطنية، رسالة واضحة لا تحتمل اللبس أن كل شباب العالم يد واحدة».