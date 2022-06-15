رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022.. متاح بهذا التوقيت

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر البحث «جوجل» من جانب أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية جميع التخصصات (الزراعي- الصناعي- التجاري- الفندقي) نظام الثلاث والـ5 سنوات، وموعد إعلانها واعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بنظاميها الخمس والثلاث سنوات، مؤكدا أن أعمال التصحيح مستمرة بدقة بالكنترولات، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من التصحيح ستبدأ رصد وتجميع الدرجات لجميع المواد، مشيرا إلى أن هناك توجيهات بمراجعة النتيجة بالدقة، وفقا للضوابط حتى يحصل كل طالب علي حقه.

إعلان النتيجة على موقع الوزارة

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية سيجرى لجميع التخصصات في الأسبوع الأول من شهر يوليو بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلان الأوائل في كل تخصص.

وأشار «مجاهد» إلى أنه نتيجة الدبلومات الفنية، سيعلن كما هو معتاد على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية

عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج».

- عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة.

- عدد لجنة نظام ومراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 25.

- عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.