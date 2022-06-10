التعليم تحسم موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية.. ينتظرها 800 ألف طالب

ينتطر 800 ألف طالب وطالبة إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، بعدما أدوا الامتحانات ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ولم يواجهوا أي مشكلات في الامتحانات سواء في طبيعة الأسئلة أو من ناحية لجان السير، لأن وزارة التربية والتعليم، حرصت شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على اجتيازها بسلام، فما موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية؟

«مجاهد» يحسم موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

حسم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، موضحاً أنه يجري حالياً تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، مؤكداً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

وأضاف «مجاهد» لـ«الوطن»، أنه سيجري إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، عقب اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤكداً أن النتيجة تشمل الدرجات التي حصل عليها الطلاب بالتفصيل، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على التنسيق الكامل مع جميع المديريات أثناء عقد الامتحانات لضمان سيرها دون أي معوقات.

وكشف الدكتور خالد عبده مدير التعليم في محافظة القاهرة، تفاصيل سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022، موضحاً أنه تقدم للامتحانات 3314 طالبا وطالبة وحضر منهم 3302 طالب، وغاب 12 طالبا، موضحاً أن الامتحانات العملية والمعملية انتهت اليوم في جميع نوعيات التعليم الفني ولم يتم رصد أي سلبيات في لجان السير.

«عبده»: لم نرصد أي إصابات في امتحانات الدبلومات الفنية

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أنه جرى تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، والأسئلة والإجابات تمت بدون أي شكاوى، ولم يتم رصد أي إصابات بين الطلاب بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.