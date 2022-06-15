إبراهيم سمك: يجب تغيير القانون في مصر للاستفادة من الطاقة

قال المهندس إبراهيم سمك، عالم الطاقة المصري، إنه يعيش في ألمانيا، التي أصدرت قانون الطاقة الذي ساعد الأهالي والدولة، من خلال اشتراط توفير الطاقة الشمسية أعلى المباني السكنية، مشيرا إلى وصول عدد المباني المطبقة ذلك، لأكثر من مليون مسكن.

قانون الطاقة في ألمانيا

أضاف «سمك»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أنه تحدث مع وزير الكهرباء والطاقة في مصر، من أجل الاستفادة من الطاقة، وأشار إلى إمكانية تغيير القانون، خاصة أن ألمانيا منعت توفير تصريح مبان، إلا بعد توفير خلايا أشعة شمسية أعلى المنزل، معلنا أنه سيقترح هذا الأمر على المسئولين على ملف الطاقة في مصر.

أزمة الغاز في أوروبا بعد الحرب الروسية

وعملت مصر اليوم، على توقيع اتفاق مع دول مجاورة والاتحاد الأوروبي، على تصدير الغاز المصري إلى القارة الأوروبية، التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت نهاية شهر فبراير الماضي، حيث طلبت روسيا من الدول الأوروبية دفع فواتير الغاز بالروبيل الروسي، مع قطع الغاز عن الدول التي تمتنع عن ذلك، وهو ما حدث مع دولة المجر.