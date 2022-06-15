هل سترتفع أسعار النفط في 2023؟.. وكالة الطاقة الدولية تجيب

أكدت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية قد تكافح لمواكبة الطلب في عام 2023، وجاء ذلك في تقريرها الشهري الأخير عن سوق النفط.

نمو الطلب العالمي على النفط في 2023

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى بكثير من 120 دولارًا للبرميل في الأيام الأخيرة، فإن وكالة الطاقة الدولية ترى نموًا في الطلب على النفط يبلغ 2.2 مليون برميل في اليوم العام المقبل مقارنة مع 1.8 مليون برميل في اليوم هذا العام.

وكشفت النظرة الأولى للتقرير في عام 2023 أيضًا أن وكالة الطاقة الدولية ترى أن الطلب على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل، عند 101.6 مليون برميل في اليوم.

السوق قد يستعيد توازنه في 2022

قالت وكالة الطاقة الدولية إن هناك دلائل على أن سوق النفط قد يستعيد توازنه في النصف الثاني من هذا العام، وذلك بفضل زيادة المعروض من «أوبك +» والإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية جنبًا إلى جنب مع نمو معتدل في الطلب على النفط.

وتتوقع أن يرتفع العرض من خارج «أوبك +» بمقدار 1.8 مليون برميل في اليوم العام المقبل مقارنة بـ 1.9 مليون برميل في اليوم في عام 2022، مع ارتفاع أسعار النفط، مضيفة أن البرازيل وكندا تستعدان للوصول إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق لمدة عامين متتاليين، مع الإشارة إلى أن التوقعات الروسية قد تستمر في المفاجأة بعد ارتفاع الإنتاج المفاجئ في مايو.