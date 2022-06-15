«الوزراء»: نستهدف جذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه خلال 4 سنوات

قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن أهم المشكلات التي جرى رصدها وتواجه المستثمرين، هي تعدد جهات إصدار التراخيص، وجرى العمل على حلها، كما أن الحكومة أطلقت الرخصة الذهبية وتمنح بقرار من رئيس الوزراء وتصدر بشكل سريع للمستثمر الذي يستثمر بقيمة معينة، كما نعمل على تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب المحتملين وتسهيل التراخيص الصناعية.

نستهدف جذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه خلال 4 سنوات

وأضافت «صالح»، خلال حوارها مع برنامج «بالورقة القلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأربعاء، أننا نستهدف جذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه خلال 4 سنوات طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن مصر تتميز بموقع رائع وعمالة جيدة لكن بحاجة لتدريب، فرغم وجود التحديات لدينا فرص علينا استغلالها لتحقيق المستهدف في جذب الاستثمارات.

مصر اليوم كانت قبلة المهتمين بملفات الطاقة والغاز

ومن ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر اليوم كانت قبلة المهتمين بملفات الطاقة والغاز، وهناك اهتمام أوروبي وعالمي بمنتدى غاز المتوسط، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، استقبل اليوم، رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، وأكد أن التأثر الحالي لقطاع الطاقة عالميًا، رسخ الرؤية الاستراتيجية الثاقبة بتأسيس المنتدى منذ سنوات.

مصر لديها إمكانات هائلة لتحويل الغاز لسائل وإمكانية تصديره لأوروبا

وأوضح أن الرئيس السيسي، استقبل اليوم أيضًا، أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، التي أكدت أن مصر دولة محورية مهمة جئنا إليها لنؤكد الدور المحوري والمفصلي لمصر خلال الأزمة العالمية لتكون المركز الإقليمي للطاقة التي تمد أوروبا ببعض احتياجاتها من الطاقة الأحفورية والطاقة النظيفة، موضحًا أن مصر لديها إمكانات هائلة لتحويل الغاز لسائل وإمكانية تصديره لأوروبا التي تبحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي.

وتابع بأنه كان هناك زيارة مرتقبة لرئيس المفوضية الأوروبية لتوقيع اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي يضمن حركة دائمة ومضمونة لنقل الغاز من المنطقة وليس من مصر فقط لأوروبا عبر الغاز المسال.