كاميرات المراقبة ترصد سرقة صندوق مسجد بعد صلاة الفجر بالمحلة

رصدت كاميرات المراقبة في أحد المساجد بمنطقة «منشية البكري»، بدائرة قسم شرطة ثاني المحلة الكبرى، قيام لص بسرقة صندوق تبرعات داخل المسجد، بعد كسره وسرقة بعض محتويات المسجد، أثناء غلق المسجد بعد صلاة الفجر، وفر هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها وضبط المتهم.

جريمة سرقة صندوق التبرعات بعد صلاة الفجر

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني المحلة، يتضمن قيام المسؤولين عن أحد مساجد منطقة منشية البكري، التابعة لدائرة قسم شرطة ثاني المحلة، بتحرير محضر بسرقة صندوق التبرعات الخاص بالمسجد، وسرقة بعض محتويات المسجد، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث ومعرفة ملابساته، وضبط المتهم والمضبوطات.

كاميرات المراقبة تكشف لص صندوق التبرعات

وكشف أحد اهالي المنطقة أن كاميرات المراقبة أظهرت قيام اللص بسرقة صندوق تبرعات بعد صلاة الفجر، من داخل أحد المساجد بمنطقة «الشعبية» بمدينة المحلة الكبرى، وبمراجعة كاميرات المراقبة داخل المسجد، تبين قيام المتهم بكسر باب المسجد والدخول، وكسر صندوق التبرعات وسرقة محتوياته، كما قام بسرقة بعض محتويات المسجد، وفر هارباً.

كما أظهرت الكاميرات قيام المتهم باستخدام إحدى أدوات الكهرباء «مفك»، في كسر الصندوق، واستخراج ما بداخله من نقود وسرقتها، مستغلاً عدم تواجد أحد داخل المسجد، وتم إخطار الأجهزة الأمنية ومديرية الأوقاف بالواقعة.