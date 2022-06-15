عجل بـ 3 عيون وفكين ولسانين في الغربية «صور»

سجَّلت قرية الرجبية، إحدى قرى مركز ومدينة السنطة، في محافظة الغربية، حالة نادرة في المواشي، عندما وضعت بقرة عجلا بـ3 عيون، وفكين ولسانين، وذلك في واقعة فريدة من نوعها، وهو ما أدهش أهالي القرية كونهم لأول مرة يشاهدون مثل تلك الواقعة أو الولادة.

حالة فردية من نوعها

قال الدكتور أحمد الهواري، طبيب بيطري، والذي أشرف على حالة الولادة، إن ولادة عجل بـ 3 عيون وفكين ولسانين يعد حالة فريدة من نوعها، حيث إن المولود الصغير له 3 عيون كل عين متواجدة بمفردها، وفكين متلاصقين وبكل فك لسان وأعتقد أن هذه الحالة لم تسجل علميا من قبل، وأنه فوجئ بتلك الحالة الفريدة من نوعها وهو يعمل طبيبا بيطريا منذ سنوات لم تمر عليه مثل تلك الحالة من قبل.

حالة العجل البقري جيدة

وأشار الهواري، إلى أن عملية الولادة تمت بسهولة وبشكل طبيعي ولم تستغرق نحو ساعة، وأن رأس الماشية «الأم» جيدة، ومستقرة، وأيضا العجل الصغير حالته الصحية مستقرة، وبمجرد انتهاء عملية الولادة فوجئنا بالشكل الذي عليه العجل، وتم إعطاؤه اللبن من الضرع الخاص بالأم، وتم توقيع الكشف البيطري على العجل الصغير والأم، من خلال جهاز السونار، وتم التأكد من أن كل الأمعاء وكل الأجهزة تعمل بشكل طبيعي وأنها أجهزة عجل فردي وليس توأم، وسيتم دراسة تلك الحالة من أجل تسجيلها علميا.