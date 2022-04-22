شيطان من الإنس.. سرقة أحذية المصلين أثناء صلاة الفجر في مسجد بالفيوم

تعرض المُصلين في مسجد المدينة المنورة بمنطقة دلة بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، إلى سرقة أحذيتهم من المسجد، أثناء أدائهم صلاة الفجر، مما تسبب في صدمة الجميع عقب انتهاء الصلاة حيث بحثوا عن أحذيتهم ولم يجدوها، واضطر جميع المُصلين إلى العودة إلى منازلهم حفاة القدمين.

سرقة أحذية المُصلين من مسجد

قال محمد محمود أحد سكان منطقة دلة بمدينة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المصلون كانوا يؤدون صلاة الفجر وكان المسجد مزدحمًا بالمُصلين الذين يحرصون على أداء الصلاة في جماعة بالمسجد، وحينما انتهوا من أداء الصلاة وخرجوا لارتداء أحذيتهم ليعودوا إلى منازلهم فوجئوا باختفائها.

بحث بلا جدوى

تابع محمود، اعتقد في بداية الأمر أنّ أحدهم نقلها إلى أي مكان آخر لكثرتها أو تسببها في تعثر المصلين أثناء دخولهم المسجد، ولكن لم يعثر والمصلين على أي حذاء، وتأكدوا جميعاً من سرقة الأحذية من المسجد أثناء الصلاة.

عودة المصلين حفاة القدمين

وأضاف أنّه بعد فترة طويلة من البحث فقد المُصلين الأمل في العثور على أحذيتهم فبدأوا في الرحيل الواحد تلو الآخر، حيث عادوا إلى منازلهم حفاة القدمين دون أحذيتهم، مؤكداً أنّ تلك الواقعة مُخذية جداً، فكيف يسرقق من هم في بيت الله وفي الشهر الكريم والعشر الأواخر من رمضان.

شيطان من الإنس

ووصف محمود لص الأحذية بكونه من «شياطين الإنس»، الشياطين تُسلل في شهر رمضان إلا أنّ هذا اللص من شياطين اللص الذي لم يراع حرمة الشهر الكريم، وحرمة بيت الله، موضحًا أنّهم يبحثون عن الكاميرات في الشارع تحسبا لرصد الواقعة، حتى يتمكنوا من معرفة هويته.