7 يوليو.. انطلاق مهرجان الكتاب الصيفي السادس «أسرة تقرأ» في الإسكندرية

دعا اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، إلى المشاركة في معرض مبادرة «أسرة تقرأ.. أمة تنهض»، والذي تنظمه مؤسسة دار المعارف سنويًا بالإسكندرية.

شروط الاشتراك في مهرجان الكتاب الصيفي

أما عن شروط الاشتراك في المهرجان المتبعة سنويًا، فهي كالتالي:

- يتم تسليم الكتب بمخازن دار المعارف بالعنوان: 42 شارع مهمشة – الشرابية.

- منح عمولة توزيع على الكتب 40% حيث يتم منح العميل خصم 20%.

- سداد مستحقات الناشرين على دفعات، طبقًا لأرقام المبيعات على أن ينتهى سداد كافة المستحقات خلال ثلاثون يومًا من تاريخ انتهاء المعرض.

- سداد مبلغ 25 جنيهًا عن كل طرد صادر أو مرتجع.

- على من يرغب في الاشتراك في المعرض إرسال الطرود إلى مخازن دار المعارف بالعنوان: 42 شارع مهمشة – الشرابية، وذلك في موعد أقصاه 25/6/2022.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

وكان اتحاد الناشرين المصريين أعلن الاستعداد للاشتراك في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، الذي تنعقد دورته المقبلة خلال الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

ويشترك في المعرض للناشرين وكذلك أعضاء اتحاد الناشرين، وممثلو الدول والمؤسسات والهيئات العامة، وكذلك المؤسسات والهيئات الدولية وليس لموزعي الكتب.

ومعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب جاء ليُحقق أمنية طالما تمناها مثقفو الإسكندرية على مدى عقود من الزمان، وقد تحقّقت الأمنية من خلال مكتبة الإسكندرية بعد افتتاحها مباشرة في عام 2022 بتنظيم معرض دولي للكتاب باسم معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.