6 منافذ لبيع إصدارات مكتبة الإسكندرية في 3 محافظات.. تعرف على عناوينها

تحتفل مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، هذه الأيام بالذكرى الـ 20 على الافتتاح الرسمي للمكتبة، وتم افتتاح المكتبة الحديثة رسميا في 16 أكتوبر عام 2002 وسط عالمي متميز، وتأسيس أول منفذ للبيع بمكتبة الإسكندرية لأول مرة عام 2002.

ثم افتتحت المكتبة مجموعة من منافذ البيع بالقاهرة والإسكندرية، لبيع إصداراتها وغيرها من الإصدارات المتنوعة من خلال أفرع منافذ بيع الكتب التابعة للمكتبة بالقاهرة والإسكندرية، وهي كالتالي:

أفرع الإسكندرية:

1. مكتبة الإسكندرية: منفذ بيع الكتب بمدخل مبني المكتبة الرئيسي.

2. القبة السماوية: منفذ بيع الكتب داخل مركز القبة السماوية العلمي.

أفرع القاهرة:

1. منفذ بيع الكتب داخل بيت السناري الأثري

العنوان: حارة مونج، خلف المدرسة السنية، حي السيدة زينب، القاهرة.

2. منفذ بيع الكتب داخل قصر خديجة:

العنوان: حلوان الشرقية، قسم حلوان، القاهرة.

3. منفذ بيع الكتب داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي:

العنوان: القرية الذكية، الكيلو 28، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، الجيزة.

وتعمل مكتبة الإسكندرية الحديثة على إعادة إحياء المكتبة القديمة التي تعد أكبر مكتبات عصرها في مشروع ضخم نفذته مصر بالاشتراك مع الأمم المتحدة، حيث تم بناء المكتبة من جديد في موقع قريب من المكتبة القديمة بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية.

وتضم المكتبة مجموعة ضخمة من الكتب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من الكتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية وغيرها من اللغات النادرة، فضلا عن أرشيف الانترنت الذي يمد القراء في شتى بقاع الأرض بما يطلبونه من كتب، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى موضوعات المعرفة.

كانت مكتبة الإسكندرية، فازت مؤخرا بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية في دورتها الـ 16، حيث أعلنت الجوائز الأسبوع الماضي.