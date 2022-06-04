موعد معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022.. يتزامن مع احتفالات الذكرى الـ 20 لتأسيسها

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، الاستعداد للاشتراك في معرض مكتبة الاسكندرية للكتاب، والذي تنعقد دورته المقبلة خلال الفترة من 18 إلى 28 يوليو 2022.، وذلك ذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

ويتاح الاشتراك في المعرض للناشرين وكذلك أعضاء اتحاد الناشرين وممثلي الدول والمؤسسات والهيئات العامة، كذلك المؤسسات والهيئات الدولية وليس لموزعي الكتب.

ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من دور النشر والطباعة من مصر والعالم العربي وأوروبا هذا العام، خاصة أن المعرض يتواكب هذا العام مع احتفالات المكتبة بالذكرى الـ 20 على تأسيسها.

موعد معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022

و معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب جاء ليحقق أمنية طالما تمناها مثقفو الإسكندرية على مدى عقود من الزمان، وقد تحققت الأمنية من خلال مكتبة الإسكندرية بعد افتتاحها مباشرة في عام 2022 بتنظيم معرض دولي للكتاب باسم معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

واستطاع معرض المكتبة لفت النظر، وبقوة إلى الإسكندرية ومثقفيها، وأن يقوم بعمل حراك ثقافي كبير يزداد عامًا بعد عام، وقد زاد الإقبال عليه سواء من دُور النشر المتعددة من كل دول العالم، أو من نجوم المجتمع الذين يحرصون على التواجد داخل البرنامج الثقافي للمعرض، كما أُضيف إليه جناح سور الأزبكية ليكون من ضمن أجنحة المعرض مراعاة للشباب الذين يريدون الحصول على كتب رخيصة الثمن إلى حد ما.

إقبال كبير من الشباب والكبار للحصول على الكتب

ويشهد هذا الجناح إقبالاً كبيرًا من الشباب والكبار للحصول على الكتب المختلفة، خاصة أن بين أروقته كتب نادرة وقيمة ليس من السهل العثور عليها في أي دور نشر نظرًا لنفادها وعدم طباعتها مجددًا.

ويحرص المعرض كل عام على استضافة دولة كضيف شرف يتم تسليط الضوء على ثقافتها وتراثها والمعالم الرئيسية لرموزها ومفكريها.