الزراعة: تحديد أضاحي العيد بسعر 70 جنيها للكيلو القائم

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الإنتاج بدأ حجز أضاحي العيد لعام 2022، الأحد الماضي، بمقر قطاع الإنتاج بالدقي بمحافظة الجيزة، ومقر هيئة الإصلاح الزراعي بشارع نادي الصعيد، وأعلنت الوزارة أسعار الأضاحي لموسم 2022، وكذلك خطوات حجز الأضاحي.

القرش: 64 جنيهًا لكيلو العجل الجاموسي

أضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى تحديد أضاحي العيد بسعر 70 جنيهًا للكيلو القائم من العجول البقري، بأوزان تبدأ من 400 كيلو فأعلى، كما أعلن قطاع الإنتاج أسعار الأضاحي لأوزان من 300 إلى 400 كيلو للعجول البقري، بسعر 72 جنيها للكيلو القائم، أما العجول الجاموسى فيتمّ تحديد السعر بـ64 جنيهًا للكيلو القائم، من 300 إلى 4 آلاف جنيه، و62 جنيهًا من 400 كيلو فأكثر.

القرش: أسعار الضاني بـ77 جنيهًا للكيلو القائم

وأوضح أن أسعار الضاني، فتمّ تحديد سعرها بـ77 جنيهًا للكيلو القائم لتكون أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة بـ5 جنيهات، إذ تمّ توفير كميات كبيرة من الخراف والماعز في عدد من المزارع بالقطاع.

وأكد أن الحجز يتم عن طريق الدفع الإلكتروني بسداد دفعة حجز عن طريق الفيزا كارت قدره 10 آلاف جنيه للعجل ثم التوجه لاختيار العجل المناسب في الحجم والشكل وترقيمه ووضع رقمه على إيصال السداد الأولي، ثم سداد باقي السعر كاملاً عند استلام الأضحية من مقر المزرعة قبل العيد بيومين حسب وزن كل أضحية.

وأشار إلى أن الحجز يتم من مقر قطاع الإنتاج بشارع نادي الصيد بالدقي ومقر هيئة الإصلاح الزراعي بشارع نادي الصيد بالدقي، كما أنَّه يمكن الحجز من داخل مزارع قطاع الإنتاج بجزيرة الشعير بمحافظة القليوبية، ومزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية ومزرعة المطاعنة بمحافظة قنا ومشتل قها بمحافظة القليوبية ومزرعة القطاع بمحافظة كفر الشيخ وفي الوجه القبلي يمكن الحجز بمزرعة جزيرة شندويل بسوهاج ويتمّ الاستلام منها.