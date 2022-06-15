جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب تمثال وقطع أثرية

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد الجوي برئاسة رامي دياب، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ووحدة تأمين البضائع، من إحباط محاولة تهريب تمثال وعدد من القطع الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، الذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي وإدارة تأمين البضائع.

وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الأمتعة الشخصية مصر للطيران برئاسة مايسة السيد مدير الجمرك اشتبهت صافيناز سعد الدين مهران مأمور الحركة في مشمول بوليصة الشحن رقم M5122H0067 الواردة من فرنسا والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن طرد أمتعة شخصية بوزن 147.5 كيلوجرام، الذي تقدم مندوب صاحب الشأن بطلب لإعادة شحنه.

ضبط 56 قطعة يشتبه في أثريتها

وبالعرض على مايسة السيد مدير الجمرك، قامت بتشكيل لجنة برئاسة مها إبراهيم مدير إدارة الحركة من أحمد محمد سالم وصافيناز سعدالدين مهران مأموري الحركة للمعاينة الفعلية، وتبين وجود تمثال وعدد من القطع الفضية بإجمالي 56 قطعة أشكال مختلفة يشتبه أن تكون أثرية.

وتم العرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية التي أفادت بأنه يوجد تمثال و36 قطعة أثرية من الأصناف المضبوطة تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، الذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول، وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار.

تحرير محضر ضبط جمركي

وقرر رامي دياب مدير عام جمارك الوارد الجوي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة، المشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهريب.