«جمارك أرقين» تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية

أعلنت مصلحة الجمارك، تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994، بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تهريب سبائك ذهبية

وأضافت «مصلحة الجمارك» في بيان رسمي، أنه بناءا على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي، والنقيب عمرو السيد رئيس وحدة المفرقعات، بإشراف العميد إيهاب ملاك وأيمن إسماعيل مدير إدارة الأمن الجمركي بأسوان، مفادها اعتزام الراكبة «س. م. ع» 53 سنة سودانية الجنسية، تهريب سبائك ذهبية حال قدومها من السودان.

وأشارت «الجمارك» التابعة لوزارة المالية، إلى أنه بالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية من هشام علي وعمر عبد العاطي وأحمد حسن وحمدي مبارك مأموري التفتيش، بمعاونة نصر الدين رضوان لتفتيش حقائب الراكبة، فلم يتلاحظ وجود شيء، فتم تمرير جهاز كشف المعادن اليدوي على جسد الراكبة.

4 سبائك مخبأة بمناطق حساسة

وأوضح الجهاز، وجود أشياء معدنية على جسد الراكبة فاستعانت اللجنة بإحدى الراكبات المتواجدات بالصالة لتفتيش الراكبة ذاتيا داخل غرفة التفتيش المخصصة لذلك، فتبين وجود 4 أكياس شفافة، بها حبيبات صغيرة ورائش من معدن أصفر اللون، و4 سبائك (قطع) من معدن لونه أصفر، والجميع يشتبه أن تكون من المعادن النفيسة (الذهب) بوزن إجمالي 520 جراما تقريبا، مخبأة بمناطق حساسة على جسد الراكبة.

ولفتت إلى أنه قرر أحمد مصطفى عثمان مدير الإدارة العامة لجمارك أسوان والمنافذ الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2022، وحرره محمود سليمان، وحرز المضبوطات على محمد وأحمد خيري.