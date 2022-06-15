«صحة الشيوخ» تناقش مقترح نائبة «التنسيقية» حول تراخيص مراكز الإدمان

ناقشت سها سعيد وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، في لجنة الصحة بالمجلس، الاقتراح برغبة المقدم منها، والخاص بمراكز علاج الإدمان وتبعيتها والتراخيص الخاصة بها.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

حضر الاجتماع، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية دكتورة منن عبدالمقصود، المستشار حسن ترك رئيس وحدة الكشف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويأتي مقترح نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كأحد أشكال التكامل بين دوائر عمل التنسيقية، إذ أنَّه أحد مخرجات ملف الإدمان ضمن موضوعات مبادرة العدالة الثقافية التي سبق وأطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ عدة أشهر.

وقدمت النائبة، عرضًا عن الموضوع من إعداد مجموعة العمل تناول ضرورة إعادة النظر في تراخيص مراكز علاج الإدمان بهدف التوسع في توفير عدد كافي لأسرة علاج الإدمان من خلال دعم المجتمع المدني لإقامة مراكز علاج إدمان على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يحول دون تحقيقه صعوبة استخراج التراخيص وتعدد الجهات التابعة لها، ما تسبب في انتشار مراكز غير مرخصة ولا تخضع للرقابة.

وأوضحت النائبة، تعارض قانون المخدرات مع قانون الصحة النفسية وطالبت بمناقشة القانون المقدم من صندوق مكافحة الإدمان، الذي تعطل في وزارة الصحة لأسباب غير معلومة.

تفعيل المجلس القومي للصحة النفسية

وطالبت النائبة، تشكيل وتفعيل المجلس القومي للصحة النفسية، الذي لم يتشكّل رغم إصدار القانون الخاص به.

وتضمنت توصيات هيئة مكتب اللجنة للجهات المختصة، كل التوصيات التي طالبت بها نائبة التنسيقية.

ووجهت النائبة، الشكر لفريق العمل، مؤكّدة أنَّ هذا العمل التكاملي المشرف لم يكن ليصل إلى هذا المستوى، لولا جهد وإخلاص مجموعه ملف علاج الإدمان من مبادرة العدالة الثقافية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين