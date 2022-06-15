«الوزراء»: لدينا أجندة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إنه جرى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، وجرى البدء في صياغة وإعداد الوثيقة منذ 7 أشهر، لتحديد الأنشطة التي تستمر فيها الدولة والأنشطة التي تتخارج منها، وتحديد أطر للتخارج، موضحة أنه جرى الاطلاع على التجارب الدولية، ودراسة ممارسات دولية عديدة قبل اعتماد مبادئ وثيقة ملكية الدولة.

بدء حلقات وورش عمل عديدة لإعداد مسودة الوثيقة

وأضافت «صالح»، خلال حوارها في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أنه تم بدء حلقات وورش عمل عديدة لإعداد مسودة الوثيقة ثم تم عرضها على مجلس الوزراء، والذي أقر إطلاقها للحوار المجتمعي الاثنين الماضي، كما أن القطاع الخاص له دور كبير في وثيقة ملكية الدولة، موضحة أن هناك أجندة حكومية للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، موضحة أن هناك خطة للتخارج من بعض الشركات الحكومية عبر الطروحات في البورصة بهدف تعظيم قيمة هذه الشركات.

صندوق فرعي يخرج عن الصندوق السيادي

وأشارت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى أن هناك لجنة طروحات بمستشارين طرح يقوموا بدراسة الشركات الجاهزة للطرح وتخارج الدولة منها، وهناك بنوك استثمارية لتحديد السعر المناسب، مشيرة إلى أن هناك مقترح أن يكون هناك صندوق فرعي يخرج عن الصندوق السيادي، يتولى تجهيز الشركات الغير جاهزة، ويعدها للطرح.