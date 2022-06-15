تأمين الاحتياطي في كل السلع.. الحكومة تؤكد الحفاظ على المخزون الاستراتيجي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بزيادة الكميات المتعاقد عليها من الرؤوس الحية للحفاظ على أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى، وزيادة المخزون الاستراتيجي، من السلع الأساسية من القمح والزيت والسكر والأرز.

وتتابع الحكومة المصرية دائما، الأرصدة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، من أجل الاطمئنان على توافرها للمواطنين، إذ كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة الحفاظ على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 6 أشهر.

طرق الحفاظ على المخزون الاستراتيجي

منذ بداية جائحة كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية، استطاعت الحكومة المصرية، تأمين الاحتياطي من السلع الأساسية والتموينية، بالرغم من التداعيات الإقتصادية التي نتجت من هذه الأزمات العالمية، وتشمل تأمين الاحتياطي من السلع بناء على ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، كالتالي:

- بالنسبة للحوم: يوجد احتياطات كافية من اللحوم والدواجن المجمدة.

- بالنسبة للزيت: يكفي حاجة الاستهلاك المحلي منه لـ 6 أشهر.

- بالنسبة للقمح: يكفي 6 أشهر فضلا عن التفاوض لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول الموردة لزيادة المخزون.

- بالنسبة للسكر: يكفي لمدة 6 أشهر.

- بالنسبة للأرز: يتوافر الأرز بكميات وفيره فضلا عن التعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز.

استعدادات عيد الأضحى

وانطلاقا من توفير اللحوم خلال موسم عيد الأضحى، أشار الوزير إلى أنه يتم التعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم، ووجه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، وذلك من أجل الحفاظ على الأسعار خلال موسم عيد الأضحى.