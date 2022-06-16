المشاركون بمنحة ناصر للقيادة: مصر دولة محبة للسلام.. ودعمها لأفريقيا لا ينتهي

تواصل أفريقي جديد من أجل استثمارالطاقات الشابة، وتدعيم الروابط المشتركة بين الشعوب، من خلال النسخة الثالثة من منحة الزعيم جمال عبدالناصر، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز دور الشباب محليا ودوليا، وفي نسختها الأولى شارك 120 شابا من 28 دولة أفريقية، بينما شهدت الأخرى مشاركة 150 شابا من 41 دولة، وجاءت الثالثة تحت شعار عدم الانحياز وحملت رسائل ودلات كبيرة.

مشارك صيربي بمنحة ناصر: تعلمنا الكثير من خبرات المصريين في التكنولوجيا

قال أريبور صيربسكو، أحد المشاركين في منحة ناصر الدولية للقيادة من دولة صربيا، إن هناك علاقات طويلة وممتدة بين مصر وصربيا على مر التاريخ وتوطت من خلال حركة عدم الانحياز التي شاركنا بها، لافتا إلى أن المنحةحدث مهم يجمع بين الشباب الأشقاء، وتضمن البرنامج عدة زيارات مهمة وملهمة، منها لقناة السويس، وسوف تعمل صربيا خلال الفترة المقبلة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر.

وأضاف «صيربسكو»، خلال حفل ختام المنحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية، أنه تعلم من زملائه المصريين بعض الخبرات التكنولوجية، مشيدا بأهمية الوثيقة الإعلامية التي نتجت عن برنامج المنحة للجمع بين الشباب الصحفيين في أفريقيا، لافتا إلى أهمية التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه مصر وكذلك تنمية عدة مجالات رياضية وثقافية.

مشارك بمنحة ناصر للقيادة: مصر دولة محبة للسلام وداعمة للتنمية والبناء

في السياق ذاته، قال باسم خالد، أحد المشاركين في النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة، إنه التقى بثقافات وأصدقاء جدد من مختلف العالم بشكل يعزز من الشعور بالفخر والاعتزاز بما تملكه مصر من مقومات، مشيدا بالتطور الذي شهدته المؤسسات الأمنية في مصر وسط انتظام العمل بالمشروعات القومية المبهرة، متابعا: «مارأيناه أثناء فعاليات المنحة كان دليلا واضحا على رؤية وتوجه الدولة المصرية نحو مزيدا من التعاون والصداقات ويثبت ان مصر دولة محبة للسلام داعمة للتنمية ومتطلعة للاستقرار وقوية أبية تدعم الضعفاء وتساند الأصدقاء وتعاون ف يالبناء وتتصدى لأى عداء».

وأضاف «خالد»، خلال حفل ختام المنحة، أن الزعيم جمال عبد الناصر كان رمزا للعدل والحرية والاستقلال والوطنية، مؤكدا: «نحن هنا لنأخذ عبرة من الماضي ونعدم أواصر الماضي ونحييه»، لافتا إلى أن منحة ناصر للقيادة تجربة رائعة مكنت من بناء صداقات وعلاقات طيبة واستعراض أهم ملامح الحضارة المصرية وتجربتها التنموية الفريدة ومستقبلها المشرق، والتعرف على حركة عدم الانحياز وسبل تنميو التعاون الدولي بين أعضائها بشكل عملي ونظري.

وأشار المشارك إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم للعالم أجمع نموذجا يحتذى به في القيادة والتنمية، موجها له الشكر والتقدير على رعايته لمنحة ناصر للقيادة الدولية.

مشارك جامبي بمنحة ناصر: المنحة دعم مصري كبير للقارة الأفريقية بأكملها

قالت ماندليزا، إحدى المشاركات من دولة جامبيا بالنسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، إن المنحة تعتبر دليلا على الوحدة الأفريقية الفعالة، وحركة عدم الانحياز أعطتها بارقة أمل للوحدة الأفريقية، لافتة إلى أنها يمكنها أن تقدم الدعم الكافي للدول الأفريقية.

وأوضحت «ماندليزا» خلال حفل ختام المنحة، أن برنامج المنحة تضمن عدة زيارات للأماكن المصرية المهمة ومنها قناة السويس التي ستبقى ذكرى خالدة «ستبقى زياراتي لمصر في ذهني ونفسي، فمصر شهدت مهد العديد من الأنبياء مثل يوسف عليه السلام والعديد من الملكات مثل كليوباترا ونفرتيتي».

وأشارت «ماندليزا» إلى ان الشباب المشارك بمنحة ناصر يرى أن هناك أملا كبيرا للتنفس بحرية وسط عدالة وديمقراطية، لافتة إلى أن المنحة التي قدمتها مصر للقارة الأفريقية تعتبر إنجازا كبيرا، ودعم مصري لا مثيل له، موضحة أن هناك 73 دولة شاركت في المنحة بمراحلها المختلفة، موجهة الشكر للحكومة المصرية لتنظيم المنحة والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدة: «أتمنى زيارة مصر عدة مرات».

مشاركة بمنحة ناصر من كازاخستان: مصر تؤهل قادة العالم القادمين

قالت كارلي جاش سلطان، من دولة كازاخستان، وإحدى المشاركات في منحة ناصر للقيادة، إن فريق العمل المنظم للمنحة قدم كل الجهد وسهر على راحتنا لتنفيذ ورش العمل بأعلى مستوى، لافتة إلى أنه على مدار أسبوعين من العمل المتواصل اكتسب المشاركون معلومات وثقافات متنوعة ستبقى معه طوال العمر.

وأوضحت خلال حفل ختام المنحة، أنه وفقا لعملها في مجال الطاقة شاركت في ورشة عمل متخصصة خلال المنحة، تناقش التغيرات المناخية وقضاياه بحضور وزيرة البيئة، لافتة إلى أنه لم يعد هناك وقتا للكلام، ولابد من العمل واتخاذ اجراءات وخطوات فعلية «مستقبل أطفالنا والأجيال القادمة مهم ولا بد أن نهتم به عالميا».

ووجهت المشاركة الشكر للحكومة المصرية على استضافتها لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، متمنية أن ترى بعض المشاركين في منحة ناصر ضمن الحضور الفعال في قمة المناخ المقبلة: «كل المشاركين يستحقوا مستقبلا باهرا وزاهرا، وأتمنى التقدم لمصر لدعمها وتأهيلها لقادة العالم القادمين».

رئيس الوزراء يشارك في ختام منحة ناصر

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام فعاليات النسخة الثالثة من منحة «ناصر» للقيادة الدولية، أنه يود أن يرحب بكل الضيوف، كونهم ضيوفًا كرامًا على أرض مصر، موضحًا أن منحة «ناصر» للقيادة الدولية، إحدى أهم الآليات التي تحرص مصر على تنفيذها واستضافة المشاركين فيها، للعام الثالث على التوالي، لتعكس بذلك جهود الدولة المصرية وسعيها الدؤوب نحو تعزيز دور الشباب محليًا وإقليمًا وقاريًا ودوليًا، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والتأهيل والتدريب.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه في النسخة الثانية من منحة ناصر الدولية توسعنا لتشمل القيادات الشبابية من قارتي أسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى قارتنا الإفريقية، لتهدف بذلك إلى خلق جيل من القيادات الشابة القادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية، ارتكازا على التعاون والتكامل، فضلا عن تشبيك القيادات الشابة الأكثر تأثيرا على مستوى مختلف دول العالم.

وتهدف المنحة في نسختها الثالثة إلى تسليط الضوء على دور الشباب في تطوير التعاون، في ظل عالم متغير بوتيرة سريعة، من خلال الشباب كآلية مؤثرة ومستدامة مع التركيز على دور المرأة، لذا جاء شعار المنحة هذا العام «تعاون الجنوب جنوب وشباب عدم الانحياز».