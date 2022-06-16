البنوك المركزية الخليجية تستجيب لقرار «الفيدرالي» وترفع سعر الفائدة

استجابت 5 بنوك مركزية لدول الخليج، لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الليلة، برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي لتصل إلى 0.75%، وذلك سعيا منه لكبح مستويات التضخم غير المسبوقة بمعدل 8%، لتتجه دول الخليج بدورها لمواصلة سياسة التشديد النقدي.

تباين معدلات زيادة سعر الفائدة

وتباينت معدلات زيادة سعر الفائدة للدول الخمس؛ إذ رفع البنك المركزي السعودي الفائدة بنسبة 0.5% إضافية، فيما كانت الزيادة للبنك المركزي الإماراتي بنسبة 0.75%، أما الكويت فرفع البنك المركزي لديه الفائدة بنسبة 0.25%، فيما وصلت الزيادة في قطر إلى 0.75%، والبحرين رفعت الفائدة كذلك بالنسبة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الزيادات للبنوك المركزية المشار إليها لم تكن الأولى منذ قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة، مطلع العام الجاري؛ إذ شهدت الاجتماعات الأخيرة له الاستجابة ذاتها من بنوك الـ5 دول، لترفع أسعار الفائدة بدورها على عملاتها.

زيادة أسعار الفائدة

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي منذ ساعات، قراره بمواصلة زيادة أسعار الفائدة لتصل إلى 0.75%، في مشهد كان متوقعا من قبل أغلب المحللين والاقتصاديين نتيجة استمرار أزمة التضخم العالمية، التي بدأت مع أزمة الوباء العالمي، وتفاقمت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ويواجه العام أزمة تضخم في الوقت الراهن، تتفاقم مع الوقت، لتواجه الاقتصادات الأقل نموا خطرا حقيقيا، يهدد استقرارها المالي والنقدي، في ظل ظروف جيو سياسية متوترة وانقطاع سلاسل الإمداد للعديد من السلع الأساسية.