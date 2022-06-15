خبير اقتصاد: تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق الناشئة سيكون محدودا للغاية

يراقب المستثمرون في الأسواق تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، عند مستويات قياسية.

يقول محمود عطا، خبير اقتصادي ومحلل أسواق المال، إن قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم برفع الفائدة 0.75 نقطة كانت متوقعة، خصوصا بعد إعلان معدلات التضخم ووصولها إلى 8.6% في مايو الماضي، وكذلك ارتفاع مؤشر الخوف بالنسبة للمستهلكين بشكل ملحوظ، وبالطبع كان تحرك الفيدرالي الأمريكي اليوم، برفع الفائدة 0.75 نقطة أمرا طبيعيا، خصوصا أن الفيدرالي الأمريكي وضع خطة مسبقاً لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم القاسية عالميا.

التأثير محدود للغاية

وبالنسبة لتأثير هذا القرار علي الأسواق الناشئة، يتوقع عطا في تصرحات لـ«الوطن»، أنه قد يكون محدودا للغاية، ولا سيما بعد موجة المبيعات الأجنبية داخل الأسواق الناشئة، منذ بداية العام، ومنذ إعلان الفيدرالي الأمريكي خطته برفع معدلات الفائدة، للسيطرة على معدلات التضخم العالية، وبالتالي قد يكون التأثير محدودا للغاية.

التأثير على مصر محدود

وبالنسبة لمصر، يري عطا أيضا أن التأثير قد يكون محدودا للغاية، خصوصا بعد موجة المبيعات الأجنبية القوية منذ بداية العام، سواء داخل أدوات الدين أو سوق المال.

البورصات العالمية

كما يرى عطا أنه بالنسبة لتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي اليوم على البورصات العالمية والبورصة المصرية، بالأخص سنجد أن البورصات العالمية، يكون بها حالة استباقية للأخبار السلبية، ومن ثم سنجد أن الأسواق العالمية، وبالأخص البورصة الأمريكية، شهدت موجة هبوط قوية الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر البورصة الأمريكية قرابة 9% الأسبوع الماضي، كرد فعل استباقي لهذه الأخبار.

البورصة المصرية

وبالنسبة للبورصة المصرية، يوضح عطا، أن البورصة تتحكم فيها عوامل أكثر تأثيرًا من قرارات الفيدرالي الأمريكي، خصوصا بعد موجة المبيعات الخاصة بالمستثمرين الأجانب، التي بدأت منذ بداية العام حتى الآن.

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي، في نهاية اجتماعاته، اليوم، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، بأعلى وتيرة منذ عام 1994، ليتجاوز بذلك توقعات وسائل الإعلام الأمريكية بأن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، وتوقع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون قراره في اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.