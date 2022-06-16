الثقافة تلغي ندوة حول القراءة بسينما مركز الحضارة في ساحة دار الأوبرا

أصدر الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة قرارا بإيقاف جميع أنشطة مركز سينما الحضارة من اليوم لنهاية شهر أغسطس وإلغاء ندوة حول القراءة روج لها أحد الأشخاص ادعى أنه محاضر دولي.

وأثار خبر تنظيم ندوة حول القراءة، بسينما الحضارة في ساحة دار الأوبرا حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الندوة المقرر إقامتها اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء، تحت عنوان «كيف تقرأ.. ماذا تقرأ.. مفاهيم ومهارات».

وروج المحاضر في الندوة ويدعى «أحمد المنزلاوي»، الذي لقب نفسه بلقب المحاضر الدولي، للندوة من خلال إنشاء مناسبة عبر فيسبوك وعلق عليها: «لو بتحب القراءة.. أو عايز تحبها، لو أنت كاتب وعايز تتعرف على مجالات القراءة، لو أنت طالب ومحتاج طرائق تساعدك في قراءة موادك، يبقى متفوتش الإيفنت ده».

الترويج لندوة حول القراءة

وتابع: «لقاء جماهيري وندوة مهمة جدا للكاتب الكبير والمحاضر الدولي أحمد المنزلاوي بدار الأوبرا المصرية والدخول مجانًا، فرصة للقاء القراء بكتابهم والنقاش معهم والتقاط الصور التذكارية، تعلم المهارات المهمة للقراءة، الانفتاح على أنواع القراءات، القراءة الأدبية، القراءة اللغوية، القراءة التاريخية، وقراءة التراث»

وكان مركز سينما الحضارة، أعلن أمس عن إقامة ندوة بعنوان «كيف تقرأ.. ماذا تقرأ» ويديرها أحمد المنزلاوي، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، الخميس.

الثقافة تؤكد إلغاء الندوة

وفي أول رد رسمي من وزارة الثقافة ودار الأوبرا، قال محمد منير المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة، ودار الأوبرا المصرية في تصريح خاص لـ«الوطن»، في البداية سينما الحضارة ليست تابعة رسميا لدار الأوبرا، ولكنها تتبع قطاع الفنون التشكيلية، مشيرا إلى أن المدعو أحمد المنزلاوي استخدم «لوجو» دار الأوبرا للترويج لنفسه، مؤكدا أن الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية أصدر قرار بإيقاف جميع انشطة مركز سينما الحضارة من اليوم لنهاية شهر اغسطس وذلك لأعمال الصيانة بالقاعات، وبالتالي إلغاء الندوة.