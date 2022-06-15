إعلان الفائزين بجوائز مسابقة رموز القرية بقصور الثقافة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أسماء الفائزين في «مسابقة رموز القرية المصرية»، التي نفذت في شهر رمضان الماضي من خلال الإدارة العامة لثقافة القرية برئاسة حمدي سعيد، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

جوائز مسابقة رموز القرية المصرية

هدفت المسابقة إلى إظهار بعض الشخصيات البارزة والمتميزة التي أخرجتها القرية المصرية، وساهمت في تغيير وتطوير شتى المجالات الثقافية والفنية بمصر. فاز بالمركز الأول محمد أنور وجائزة مالية قدرها 1500 جنيه، وعبد الرحمن عبد الرحمن جودة بالمركز الثاني وجائزة مالية قدرها 1000 جنيه، بينما فاز بالمركز الثالث نصر حسن عبد الغفار وجائزة مالية قدرها 750 جنيها.

في سياق آخر، قدمت هيئة قصور الثقافة في اليوم الثاني من فعاليات المهرجان الختامي للتجارب النوعية في دورته الثانية، عرض «سالب واحد» لغرفة قصر ثقافة بلبيس للتجارب النوعية بفرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاعات الوزارة، خلال الفترة من 13 إلى 21 يونيو الجاري.

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة

كما دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بمواقع فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، إذ بدأ الفرع بداية قوية بتنفيذ ورش متنوعة على نطاق موسع بالمواقع الثقافية.

ونفذ قصر ثقافة دمياط ورش متعددة منها لذوي الهمم من مركز «حلم ابني» بورشة الفوم والكانسون، ثانيها ورشة طباعة لوحدات مختلفة من الطبيعة على الورق والقماش، إلى جانب ورشة رسم عن الصيف من مؤسسة البنات، وآخرها بقصر ثقافة دمياط الجديدة مع م. أميرة الصاوي وورشة رسم الريف المصري.