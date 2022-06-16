تامر حسني يشكر الجمهور بعد حفل جدة: شرفتوني بالتجمع الأسطوري «صور»

وجه الفنان تامر حسني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشكر لجمهور جدة، بعد نجاح حفله الذي أقيم منذ ساعات، ضمن سلسلة حفلات موسم جدة.

ونشر تامر حسني مجموعة صور من الحفل، وعلق عليها قائلا: «مليون شكرا جمهور جدة السعودية.. حفلة أسطورية بحضوركم الكريم، كل مرة بقول دي أحلى حفله تفاجئوني إن اللي بعدها أحلى، الله عليكم يا جمهور يا عظيم شرفتوني، وإنكم تعملوا كامل العدد في أول ربع ساعه من فتح باب حجز التذاكر دي محبة بحمد ربنا عليها، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم.. الله يحفظكم بجد كنت فرحان معاكم من كل قلبي».

تامر حسني يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

وكشف تامر حسني منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، أنه لن يطرح ألبومه في الفترة الحالية، وكتب قائلا: «بخصوص ألبومي أنا شايف كويس جدا التعليقات، خلونا نمشي حاجة حاجة، إن شاء الله فيلمي في العيد ومعاه أغاني مهمه فعلا، تاخد بس فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم، والألبوم ليه مفاجأه كبيرة جدا هتحبوها أوي، أهم حاجه ركزوا في امتحاناتكم دلوقتي وربنا ينجح الجميع».

تامر حسني ينتظر عرض فيلم بحبك

وينتظر الفنان تامر حسني عرض فيلم «بحبك»، المقرر طرحه في موسم عيد الاضحي، من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من النجوم، منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وأحمد عزمي الذي يعود بعد غياب إلى شاشة السينما، ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.