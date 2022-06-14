تامر حسني: مفاجآت غنائية بفيلم «بحبك» والألبوم في صيف 2022

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية غدًا ضمن حفلات موسم جدة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكشف تامر حسني أنه اتجه إلى المطار للسفر إلى السعودية، استعدادا للحفل وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتب: «نهاركم عسل، هتجه للمطار عشان حفل السعوديه غداً إن شاء الله وحشتوني يا أهل جدة».

تامر حسني: أقدم أغاني مهمة في فيلم «بحبك»

كما ذكر أنه سوف يقدم العديد من الأغاني المهمة في فيلم «بحبك» الذي من المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل بدور العرض السينمائية، ثم يطرح ألبومه الجديد بعدها: «و بخصوص ألبومي أنا شايف كويس جداً التعليقات، خلونا نمشي حاجة حاجة، إن شاء الله فيلمي في العيد ومعاه أغاني مهمه فعلاً، تاخد بس فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم، والألبوم ليه مفاجأه كبيره جداً هتحبوها أوي أهم حاجه ركزوا في امتحاناتكم دلوقتي وربنا ينجح الجميع».

نفاذ تذاكر حفل تامر حسني

وسبق أن أعلنت الشركة المنظمة لحفل جدة نفاد كافة التذاكر الخاصة بحفل تامر حسني، وذلك عقب ساعات محدودة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز.

كما حرص تامر حسني على تشويق جمهوره للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، إذ نشر البوستر التشويقي للحفل، وعلق عليه: «جاهزين نولعها في موسم جدة».

أبطال فيلم «بحبك»

يذكر أن تامر حسني يستعد لطرح فيلمه الجديد «بحبك» الذي ينافس ضمن أفلام عيد الأضحى المبارك 2022، ويشاركه بطولته كل من: هنا الزاهد، وهدى المفتي، وأحمد عزمي، والفيلم من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني.