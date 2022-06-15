تامر حسني يحيي حفلا غنائيا ضخما في موسم جدة.. الليلة

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية، الليلة، ضمن حفلات موسم جدة 2022، ومن المقرر أن يحيي الحفل على مسرح ليالينا، مع تقديم باقة متنوعة من أجمل أغانيه.

حفل تامر حسني في موسم جدة

وشوَّق تامر حسني جمهوره للحفل من خلال مشاركة البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «جاهزين نولعها، ‏في موسم جدة»، فضلًا عن إعلان الشركة المنتجة والمنظمة للحفل نفاذ التذاكر بعد ساعات قليلة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني.

وكشف «حسني» أنه لن يطرح ألبومه الجديد إلا بعد طرح فيلمه الجديد «بحبك» في دور العرض السينمائية لاحتواء الفيلم على أكثر من أغنية مهمة، مشيرًا إلى أن الألبوم الجديد يحوي العديد من المفاجآت التي جهزها لجمهوره.

تامر حسني يشوق جمهوره لألبومه الجديد

ونشر صورة له أثناء توجهه إلى المطار للسفر إلى السعودية، وعلق عليها قائلًا: «بخصوص ألبومي أنا شايف كويس جداً التعليقات، خلونا نمشي حاجة حاجة، إن شاء الله فيلمي في العيد ومعاه أغاني مهمه فعلاً، تاخد بس فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم، والألبوم ليه مفاجأه كبيره جداً هتحبوها أوي».

يذكر أن فيلم «بحبك» سوف يعرض في دور العرض السينمائية المختلفة في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2022، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، ويشاركه بطولته كل من: هنا الزاهد، هدى المفتي، وأحمد عزمي، مدحت تيخا.

برومو فيلم بحبك

وقامت الشركة المنتجة للفيلم بطرح البرومو التشويقي الأول له الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومواقع التواصل الاجتماعي، واقترب البرومو من تحقيق 6 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب، إذ احتوى العديد من المشاهد الكوميدية والرومانسية التي تجمع بين تامر وهنا الزاهد.