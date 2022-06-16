تامر حسني يتألق في موسم جدة بأشهر أغنياته: أنا فرحان بيكم «صور»

أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا كبيرا في مدينة جدة، ضمن فعاليات موسم جدة الغنائي، في ظل حضور جماهيري كبير.

تامر حسني لجمهوره في السعودية: ايه الحلاوة دي

وقدم «حسني» خلال الحفل، باقة من أهم وأشهر أغنياته، منها «بطلة العالم في النكد، وكل مرة، ويا بنت الإيه»، وغيرها.

وشكر الفنان، جميع الحاضرين، قائلا: «ايه الحلاوة دي، أنا فرحان أكتر إن أنا في وسطكم».

ونشر تامر حسني صورة له في أثناء توجهه إلى المطار للسفر إلى السعودية، وعلق عليها قائلًا: «بخصوص ألبومي أنا شايف كويس جدا التعليقات، خلونا نمشي حاجة حاجة، إن شاء الله فيلمي في العيد ومعاه أغاني مهمه فعلا، تاخد بس فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم، والألبوم ليه مفاجأه كبيره جدا هتحبوها أوي».

تامر حسني ينتظر عرض فيلم «بحبك»

يذكر أن فيلم «بحبك» سوف يعرض في دور العرض السينمائية المختلفة في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2022، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، وهدى المفتي، وأحمد عزمي، ومدحت تيخا.

يذكر إلى أن آخر حفلٍ للفنان تامر حسني في المملكة العربية السعودية، كان في 6 مايو الماضي، ضمن حفلات العيد التي أقامتها هيئة الترفيه، بتنظيم من بنش مارك.