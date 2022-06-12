أول ظهور لحسام حبيب.. يرقص ويغني مع تامر حسني في حفل زفاف

يبحث الجمهورعن أول ظهور لحسام حبيب، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث حدثت عدة أزمات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

الظهور الأول للفنان حسام حبيب

وظهر الفنان حسام حبيب للمرة الأولى بعد أزمته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حفل زفاف، وظهر حسام خلال الفيديو وهو يرقص ويغني مع الفنان تامر حسني، وحاول حسام حبيب التفاعل مع الجمهور الذي التف حوله والغناء معه.

وعن علاقة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب، أشارت شيرين عبد الوهاب، إلى أن مشاعرها تجاه حسام حبيب عادية «لا بحبه ولا بكرهه»، ردًا على سؤال «لسه بتحبي حسام ولا خلاص قدرتي تشيليه من قلبك؟»، كما أجزمت أنها لن تعود إليه مرة أخرى حتى لو طلب منها ذلك.

وأشارت إلى معاناتها مع زوجها حسام حبيب، رغم شدة حبها له، ومرورها بأزمة نفسية تسببت في إقدامها على الانتحار أكثر من مرة ولكن باءت بالفشل، ووعدت جمهورها بالعودة إلى فنها من جديد.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

أزمة كبيرة نشبت بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، على مدار الشهور الماضية نتج عنها إعلان انفصالهما، وفاجأت الأخيرة جمهورها بظهورها حليقة الرأس في إحدى الحفلات في أبو ظبي عقب الطلاق، وبكت خلال غنائها.

وتصدر حسام حبيب، مجددًا، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب إجابات شيرين عبد الوهاب على متابعيها، وذلك بعد أيام قليلة من الأزمة بينهما، والتي استدعت قيامها بإبلاغ الشرطة ضده لتواجده داخل منزله يحمل مسدسًا، وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها.