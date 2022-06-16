وزير الموارد المائية: تأهيل 500 كم مساقي وتحويل 60 ألف فدان للري الحديث

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلو متر بمحافظة القليوبية، حيث تم تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلو متر، وجرى طرح وترسية 247 كيلو متر منها، كما جرى الانتهاء من تنفيذ 38 كيلو متر حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقده وزير الري، لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، وذلك بحضور المهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الري، والمهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

موافقة 24 ألف منتفع على التحول للري الحديث بأراضيهم في زمام 20 ألف فدان

وأضاف وزير الري، أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلو متر من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه جرى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 342 كيلو متر حتى تاريخه، وجاري العمل على تأهيل ترع بأطوال 684 كيلو متر، فضلًا عن توفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلومتر أخرى.

العمل على التحول لنظم الري الحديث في مساحة 48 ألف فدان

وأوضح «عبد العاطي»، أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول للري الحديث في مساحة 48 ألف فدان كما تم الانتهاء من 933 فدانًا، مشيرًا إلى أن 24602 منتفعا تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدانًا.

وزير الري يوجه برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ للمشروعات

كما وجه وزير الري، برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ لمشروعات الري تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

كما استعرض «عبدالعاطي»، وقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، حيث جرى إزالة 2772 مخالفة على مساحة 169 ألف متر مربع، موضحا أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.