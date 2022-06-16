إصابة 3 صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة بحر السودانية 

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، 3 صيادين فلسطينيين في بحر منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، ما تسبب في إصابتهم بجروح.

رصاص على مراكب الصيادين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنّ جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص على مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو 3 أميال قبالة بحر السودانية، ما أدى إلى إصابة الصيادين الثلاثة الذين نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

كما دمّرت قوات الاحتلال محرك مركب الصياد الفلسطيني حسام بكر.

استهداف يومي

يذكر أنّ بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، بإطلاق النار عليهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكب الصيد الخاصة بهم.