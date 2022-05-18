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محمود مسلم

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة بالرشاشات الثقيلة

كتب:

محمد الليثي
10:44 ص | الأربعاء 18 مايو 2022
الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة بنيران الرشاشات. 

نيران رشاشات ثقيلة

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن زوارق الاحتلال الإسرائيلي التي تتمركز في عرض بحر قطاع غزة أطلقت نيران الرشاشات الثقيلة تجاه مراكب الصيادين من موقع تمركزها في عرض بحر القطاع.

وفتحت زوارق الاحتلال خراطيم المياه تجاه المراكب لإجبارهم بالقوة على مغادرة البحر. 

ممارسات يومية

جدير بالذكر أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي اعتادت على هذه الممارسات بشكل يومي، وتطلق النيران والغاز وتفتح خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين من قطاع غزة حتى تحرمهم من ممارسة الصيد والحصول على قوت يومهم بسلام. 

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011