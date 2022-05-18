بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة بالرشاشات الثقيلة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة بنيران الرشاشات.

نيران رشاشات ثقيلة

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن زوارق الاحتلال الإسرائيلي التي تتمركز في عرض بحر قطاع غزة أطلقت نيران الرشاشات الثقيلة تجاه مراكب الصيادين من موقع تمركزها في عرض بحر القطاع.

وفتحت زوارق الاحتلال خراطيم المياه تجاه المراكب لإجبارهم بالقوة على مغادرة البحر.

ممارسات يومية

جدير بالذكر أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي اعتادت على هذه الممارسات بشكل يومي، وتطلق النيران والغاز وتفتح خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين من قطاع غزة حتى تحرمهم من ممارسة الصيد والحصول على قوت يومهم بسلام.