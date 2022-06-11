بحرية الاحتلال تحاصر مراكب الصيادين.. وإصابة طفل فلسطيني في مخيم العروب

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة المحاصر، ولم تقتصر اعتداءات قوات الاحتلال على الأراضي المحتلة فقط بل شملت الأراضي السورية.

وحاصرت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مركبي صيد في بحر شمال قطاع غزة، وقامت بضخ المياه صوبهما، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية

إصابة فلسطينيين بحالات اختناق جراء اقتحام جيش الاحتلال مخيم العروب

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب الواقع شمال مدينة الخليل، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة طفل «13 عامًا» بشظايا الرصاص، كما أصيب آخرين بحالات اختناق.

ونظمت القوى الوطنية والإسلامية في «مخيم جنين»، مساء أمس الجمعة، مهرجانا تأبينيا للشهداء جميل محمود العموري مؤسس «كتيبة جنين»، والملازم أدهم ياسر عليوي من قرية زواتا في نابلس، والنقيب تيسير محمود عيسة من بلدة صانور، الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في العام الماضي 2021 في محيط مقر الإستخبارات العسكري في جنين

بدورها، أعلنت «ألوية الناصر صلاح الدين»، الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية، مساء أمس الجمعة، استشهاد عبدالله جمال البلوي «18 عاما» على إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ أثناء تنظيف سلاحه الشخصي شمال قطاع غزة.

وكانت «شرطة غزة»، أعلنت في وقت سابق، أن شابا، توفي على إثر إصابته بطلق ناري في «مخيم جباليا» شمال القطاع، مشيرة إلى فتح تحقيقا في الحادث.

الخارجية الفلسطينية: القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

بدورها، دانت السلطات الفلسطينية، أمس الجمعة، رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، استئنافا تقدمت به «بطريركية الروم الأرثوذكس» ضد استيلاء جمعية «عطيريت كوهانيم» الاستيطانية على أملاكها في منطقة باب الخليل بالقدس المحتلة.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن القرار يثبت من جديد أن القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اليوم.. مسؤولة أمريكية تزور إسرائيل والضفة الغربية المحتلة

وستقوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، بزيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بدء من اليوم السبت وحتى 14 من يونيو الجاري، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن ليف ستتشاور مع الإسرائيليين والفلسطينيين حول مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق التعاون الأمريكي الثنائي مع كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وستلتقي مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي مع ممثلين عن المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وستبحث ليف، العلاقات «الإسرائيلية الفلسطينية» ودعم «واشنطن» لحل الدولتين، وردع الأنشطة الإقليمية العدوانية لـ«طهران»، ودعم اندماج إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، أشار «الاتحاد الأوروبي»، إلى أن رفض محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء منظمة «عطيرت كوهانيم » الاستيطانية على ممتلكات الروم الأرثوذكس في «باب الخليل»، أدى إلى تعرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأعرب «الاتحاد الأوروبي» في بيان، عن قلقه العميق بشأن التداعيات المقلقة لقرار الاحتلال والاستيلاء على المجتمع المسيحي والحي المسيحي في البلدة القديمة.