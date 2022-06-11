«التعليم» تتجه لتحويل مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى مراكز تميز

تعد مدارس التكنولوجيا بديلة للثانوية العامة وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات ومن مختلف نوعيات التعليم، وتهتم بالتطبيق العملي أكثر من الدراسة النظرية، إذ تضم العديد من الورش، التي تؤهل الطالب جيداً لسوق العمل، فما الهدف من تحويلها إلى مراكز تميز وماذا يعني ذلك؟

مدراس التكنولوجيا التطبيقية، قائمة بشريك صناعي، وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشريك الصناعي هو المنوط بتدريب الطلاب خلال فترة الدراسة وتأهيلهم لسوق العمل من خلال صقل مهاراتهم على يد نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، عن اتجاه الوزارة لتحويل مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمراكز تميز، موضحاً أنَّ مركز التميز يعني وجود شريط صناعي آخر أو أكثر مع الشريك الصناعي الحالي لكل مدرسة، ويسهم ذلك في تحسين بيئة التعليم للطلاب.

وعن مزايا مراكز التميز، أكّد المصدر لـ«الوطن»، أنَّ هذه المراكز توفر للطلاب العديد من المزايا أولها توفير تدريبات مكثفة خلال فترة الدراسة، وتوفير فرص عمل أفضل من الوقت الحالي، فضلاً عن توفير ميزانيات مالية تمكن إدارة المدرسة من تحسين جودة التعليم بشكل أفضل.

وأوضح المصدر، أنَّ وزارة التربية والتعليم تسعى لتحويل المدارس لمراكز تميز بداية من العام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكّداً أنَّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات وتعمل على تدريب الطلاب بشكل مكثف خلال فترة الدراسة.

وعن تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، نوه المصدر إلى أنَّها تشمل العديد من التخصصات منها صيانة ميكانيكية وهيدروليك وسباكة المعادن والمعالجات الحرارية، وتشغيل المعادن ومعدات كهربية وإلكترونيات وتشكيل ولحام المعادن وتركيبات كهربائية وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والتبريد وتكييف الهواء والبتروكيماويات والكيمياء الصناعية والأثاث الخشبي وصيانة وإصلاح السيارات.

وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية وتكنولوجيا ماكياج وتنكر واقنعه وتكنولوجيا تصنيع وتحريك وديكور العروض الفنية وتكنولوجيا صناعة وتحريك الدمى والعرائس وتكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية.