فتح باب التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى يوم 23 يونيو الجاري، موضحة أنَّ مميزات العمل في هذه المدارس تتمثل في تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين وفرص للحصول على خبرات عملية عديدة تسهم في بناء مركز علمي متميز وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

شروط القبول بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن شروط القبول تتمثل في الآتي:

-ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاما بأكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم لتعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقجيم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبر يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائياً بدون الرجوع إلى الوزارة.

الوظائف المتاحة بمدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية

- مدير أكاديمي.

- مسئول تقييم وامتحانات.

- أخصائي اجتماعي.

- معلم لغة عربية.

- معلم لغة إنجليزية.

- معلم رياضيات.

- معلم كيمياء.

- معلم تربية رياضية.

وظائف مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

- مسئول تقييم وامتحانات.

- مسئول شئون طلاب.

- أخصائي اجتماعي

- أخصائي نفسي

- معلم لغة عربية.

- معلم رياضيات

- معلم دراسات اجتماعية.

- معلم فيزياء

- معلم اتصالات

- معلم تكنولوجيا المعلومات.

- مسئول شئون طلاب.

- أمين مخازن.