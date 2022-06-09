التعليم تكشف لـ«الوطن» موعد التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، يتساءل عدد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العام الحالي 2021/2022، الراغبين في التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن موعد التقديم، وأماكن المدارس والتخصصات.

التقديم للمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل خلال يونيو الجاري

وكشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد التقديم للمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل 2022/2023، والذي تشمل 38 مدرسة، موزعين في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيجري فتح باب التقديم خلال شهر يونيو الجاري، قائلًا: قريبًا جدًا خلال الأيام القادمة.

تحليل نتائج الشهادة الإعدادية لتحديد مجموع القبول في كل مدرسة

ومن جانبه كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تحلل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021/2022، وفقًا لدرجات الطلاب والانتهاء من المجمع التكراري في كل محافظة لتحديد مجموع القبول في كل مدرسة تطبيقية تكنولوجية.

وأضاف المصدر أنه سيتم تحديد الموعد النهائي للتقديم بداية الأسبوع المقبل، وسيجري الإعلان عن الموعد ورابط التقديم وضوابط وقواعد التقديم في كل مدرسة تكنولوجية.

وأشار المصدر، أن الدراسة ستبدأ في 6 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي القادم، لافتًا إلى أن هذه المدارس تطبق مناهج دراسية مبنية على منهجية الجدارات المرتبطة باحتياجات الصناعة، ومتطلبات الاعتماد الدولي، وهي"

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان).

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة).

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر).

- مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.