الجامعات الخاصة تبدأ إعلان المصروفات الدراسية للعام الجديد 2022

بدأت الجامعات الخاصة في محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم، الكشف عن مصروفات العام الدراسي الجديد 2022، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن فتح باب التقدم والالتحاق بمختلف الكليات للطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، وفقاً للحدود الدنيا والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات فتح باب التقدم لمختلف الكليات مباشرة بدءًا من السبت المقبل لطلاب الشهادات المعادلة وحتى سبتمبر المقبل، وأوضح البعض أن نسب الزيادة في قيمة المصروفات الدراسية لم بتجاوز الـ 5% في العديد من البرامج الدراسية فيما أعلن البعض تثبيت قيمة ورسوم المصروفات الدراسية للعام الجديد كالعام الماضي.

مصروفات الجامعات الخاصة 2022

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتهاء الاستعدادات بشأن استقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في إطار فتح باب التسجيل والالتحاق للعام الجامعي المقبل 2022-2023 ، مع الالتزام الكامل بالضوابط و القرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي لتنسيق الجامعات الخاصة 2022، لافتا إلى الإعلان عن قيمة المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد عبر الموقع الرسمي الجامعة، لافتا إلى أن مبادئ جامعة الأهرام تهدف إلى إتاحة التعليم بجودة عالمية، وأنها لا تهدف للربح، مشيراً إلى أن قيمة الزيادة للمصروفات بالجامعة بسيطة جداً ولا تقارن بمثيلتها في أي مكان آخر.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على الاستعداد التام لتنسيق القبول بالجامعات 2022-2023، مع الالتزام بكافة الضوابط والقرارات التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مضيفاً أن الجامعة قررت زيادة قيمة المصروفات الدراسية بنسبة بسيطة لا تتجاوز 5% لمختلف البرامج الدراسية، مع التوسع من برامج المنح الدراسية والجزئية لمختلف الكليات والالتزام الكامل بضوابط وقرارات المجلس لقبول الطلاب.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ورئيس الجامعة المصرية الصينية، اتخاذ مجلس أمناء الجامعة قرارا بعدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022-2023، واستمرار العمل بمصروفات العام الدراسي الماضي دون زيادتها على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بمختلف الكليات مراعاة لظروف الأسر، وتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف رئيس الجامعة المصرية الصينية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة بدءًا من السبت المقبل ستستقبل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج الدراسية، وفقاً للضوابط والقرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.