الجامعات الخاصة: مؤشرات نتائج الثانوية العامة 2022 تحسم الحد الأدنى للقبول

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة الاستعداد التام لتنسيق القبول 2022، وفقا للقواعد والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدءا من السبت المقبل يستقبل الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية للتقدم المباشر للكليات والبرامج الدراسية المختلفة للعام الجامعي الجديد، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، شدد على الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بقواعد القبول والالتحاق بمختلف البرامج الدراسية، ومن السبت المقبل يتاح التقدم لمختلف البرامج الدراسية والكليات، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، وبالنسبة للحاصلين على شهادات الثانوية العامة 2022، يحدد الحد الأدنى للتقدم لهم بعد ظهور المؤشرات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022.

تنسيق الجامعات 2022

بينما أشار الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تدشين عدد من البرامج الدراسية المشتركة وإتاحتها أمام الطلاب بتنسيق القبول 2022، وفقا للقواعد و الحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، كما يجرى استقبال طلاب الشهادت المعادلة للتقدم مباشرة للكليات المختلفة، لافتا إلى أن هناك عدد من المقترحات الخاصة بالحدود الدنيا للقبول لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022، ومؤشرات نتيجة الثانوية العامة هي المحدد الرئيسي للحد الأدنى.