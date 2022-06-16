عاجل.. فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد بمدارس النيل الدولية

أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم بدء تلقي طلبات التقديم للالتحاق للعام الدراسي 2022-2023 للمراحل من تمهيدي رياض أطفال «Pre KG» إلى الصف الثاني الإعدادي «Grade» على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

مدارس مصرية تمنح شهادة دولية

وأكدت وحدة مدارس النيل الدولية، في بيان لها، أن هذه المدارس هي مدارس مصرية تمنح شهادة دولية وتساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، بدأت نشاطها عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة وتقوم على إدارة المدارس شركة مصر للإدارة التعليمية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج.

مناهج مصرية باللغة الإنجليزية

وتتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محلياً وتقوم تلك المدارس بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة واللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى في تدريس مناهجها واللغة الثانية هي اللغة الفرنسية وتولي اهتماما خاصاً باللغة العربية الفصحى.

وأكدت على وجود دعم حكومي على المصروفات الدراسية وتنسيق خاص لحملة شهادات النيل الثانوية لدخول الجامعات وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى وفصول مجهزة بأحداث وسائل التكنولوجيا تتناسب مع ما نقدمه من مناهج ومساحة الفصل برياض الأطفال تصل إلى ٧٥ متر بكثافة طلابية ٢٥ طالبا بالفصل ومعلم ومعلم مساعد بكل مادة.