أشرف عطية يفتتح مبنى مدارس النيل بحضور مجدي يعقوب في أسوان الجديدة

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مبنى مدارس النيل بمدينة أسوان الجديدة، بحضور الدكتور مجدي يعقوب مؤسس مركز مجدي يعقوب بأسوان لجراحات وأبحاث القلب، والعميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب، والدكتورة أماني الفار مديرة وحدة شهادة النيل الدولية، والمدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، بجانب حنان ثابت مدير مجمع مدارس النيل الدولية.

ورحب اللواء أشرف عطية، بإقامة مدارس النيل المصرية على أرض أسوان، باعتبارها تمثل نموذجا متميزا لتحسين مستوى وجودة التعليم، باستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة، بهدف خلق جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر، ويتواكب مع التطور العلمي والتكنولوجي المستقبلي، مؤكدا أن العالم مع صباح كل يوم، يشهد كل جديد وحديث في ظل السموات المفتوحة، وأجيال التطبيقات الإلكترونية المتلاحقة في جميع مناحى الحياة.

محافظ أسوان يرحب بأسطورة طب القلب مجدي يعقوب

كما رحب محافظ أسوان، بملك القلوب وأسطورة الطب السير مجدى يعقوب، لمشاركته فى هذه المناسبة، وفى هذا المحراب العلمي المتميز، الذي أقيم فى أحد المدن الزكية، وهى مدينة أسوان الجديدة، ما يساهم بدوره في الارتقاء بالمهارات المختلفة للطلاب، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية، وتعميق مفاهيم التسامح والانفتاح على العالم المتقدم، لتكون محصلة كل ذلك، بناء وإعداد طلاب يتمتعون بالمهارات والقدرات الفكرية والعلمية، التي تمكنهم من التعامل مع تحديات المستقبل، لذا فنحن نرحب بإقامة مدارس أخرى مماثلة لهذا النموذج الراقي.

تكريم الأم المثالية وأم الشهيد

أعرب السير مجدي يعقوب عن سعادته، بوجود هذا المستوى من التعليم على أرض محافظة أسوان، متمثلاً فى مدارس النيل، ليمثل ذلك إضافة جيدة وهامة لمنظومة التعليم، مقدما تهنئته لأبناءه بهذا الصرح التعليمي الجديد.

وشهدت الفعاليات، تكريم محافظ أسوان للأم المثالية، وأم الشهيد، بجانب تقديم العديد من الفقرات والعروض الفنية، مع تقديم الأغانى الوطنية والحماسية، علاوة على عرض فني على غرار موكب المومياوات لطلاب مدارس النيل، التي نالت إعجاب الحاضرين.