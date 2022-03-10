التعليم تكرم طالبة مدارس النيل الحاصلة على برونزية كأس العالم للرماية

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة ميرا أحمد فاروق عبد الرحيم، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوي والطالبة بمدارس النيل المصرية الدولية (فرع العبور)، الفائزة بالميدالية البرونزية في التارجت سبرنت ببطولة كأس العالم للرماية، والتي أقيمت في الفترة من 27 فبراير الماضي حتي 8 مارس الجاري، بمشاركة 65 دولة.

المدرسة تديرها شركة مصر للإدارة التعليمية

وانضم إنجاز الطالبة ميرا أحمد، إلى الإنجازات التي حققتها مدارس النيل المصرية الدولية، والتي تلقى اهتمام السيد رئيس الجمهورية، والتي تقوم بإدارتها شركة مصر للإدارة التعليمية، حيث اتخذت أسلوب إدارة واعي يهتم بتنمية مهارات وقدرات الطلاب وخلال الفترة الأخيرة حققت إدارة المدارس العديد من الإنجازات كما حقق طلبة المدارس إنجازات على الصعيد الدولي والمحلي في العديد من الميادين الرياضية والفنية والثقافية.