تفاصيل وشروط التقدم بوظائف مدارس النيل 2022 - 2023

أعلنت مدارس النيل المصرية حاجتها لموظفين لشغل وظائف إدارية والخدمات المساعدة لكل التخصصـات بفروع المدرسة في أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا، الشيخ زايد، الشروق، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أسوان الجديدة، وذلك للعام الدراسي 2022/2023.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة التي يقدمها للمتابعين، نقدم وظائف مدارس النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم، للعام 2022 - 2023 وشروط كل وظيفة، وفقما جاء بالموقع الرسمي للمجموعة.

أولا وظائف الإداريين

ووفق الموقع الرسمي لمدارس النيل، فقد وضعت 3 شروط للتقدم لــ «وظائف الإدارية الشاغرة» في المجموعة وهي كالآتي:

- يفضل 3 سنوات خبرة في المجال.

- حاصل على درجة B1 في اللغة الإنجليزية.

- مؤهل عالي مناسب باللغة الإنجليزية.

وجاءت الوظائف المتاحة كالتالي:

- محاسب، ويجب أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة.

- أخصائي مخازن، ويجب أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة.

- أخصائي موارد بشرية، حاصل على مؤهل جامعي عالي مناسب ويفضل بكالوريوس تجارة، أو ليسانس حقوق.

- أخصائي شؤون الطلبة، يفضل الحاصلين على بكالوريوس تجارة، ليسانس حقوق.

- أخصائي نفسي، الحاصلين على بكالوريوس في الطب النفسي، أو مؤهل جامعي عالي قسم علم نفس.

- أخصائي اجتماعي، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.

- طبيب، حاصل على بكالوريوس في الطب، ويفضل 3 سنوات خبرة في هذا المجال.

- ممرضة، أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تمريض، أو مؤهل من المعهد العالي للتمريض، أو مؤهل فوق المتوسط مناسب «سنتان دراسيتان بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة»، يفضل أن يكون للمتقدم خبرة سنتان في مجال التمريض.

- مسؤول شؤون إدارية ومراقبة امتحانات أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب، ويفضل أن هناك 4 سنوات خبرة، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية B2.

- مسؤول استقبال، حاصل على مؤهل جامعي مناسب، ولديه خبرة سنتان في هذا المجال.

مسؤول شؤون إدارية الأدوار، يفضل الحاصلين عل مؤهل تربوي، خبرة سنتان في العمل.

- أخصائي نظم ومعلومات، حاصل على مؤهل جامعي عالي في تكنولوجيا المعلومات، يمتلك خبرة سنتان في المجال.

- رئيس الخدمات المساعدة، يفضل الحاصلين على بكالوريوس علوم عسكرية، بكالوريوس تجارة، ليسانس، حقوق، ولديهم خبرة 4 سنوات على الأقل.

- منسق إداري مرحلة رياض الأطفال، يفضل الحاصلين على مؤهل تربوي، ويمتلك خبرة سنتين على الأقل.

ثانيًا وظائف الخدمات المساعدة

ويفضل وجودة خبرة في المجال للمتقدمين لوظائف الخدمات المساعدة، وهي كالآتي:

- مساعد خدمات إدارية، المسؤول الإداري للباصات، مشرف العمال، مشرف أمن، أمين مخزن، يفضل أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب، أو مؤهل فوق متوسط، ولديهم خبرة عام على الأقل في المجال.

- مشرفة طالب، فرد أمن، يفضل أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب، أو مؤهل فوق متوسط.

- فني، حاصل على مؤهل فوق متوسط، أو مؤهل متوسط مناسب.

- عاملة نظافة، منسق حدائق، نجار، سباك، كهربائي، لا يشترط المؤهل، لكن يفضل من لديه خبرة في المجال.

شروط التقدم لوظائف مدارس النيل

- التقدم لوظائف مدارس النيل الكتروني، عبر الموقع الرسمي للمجموعة فقط.

- يجب مراجعة والتأكد من البيانات الشخصية قبل التقديم، حيث أنه لا يوجد تعديل بعد الحفظ.

- يجب مراجعة نظام وشروط التقدم للعمل بمدارس النيل.