س و ج عن مدارس النيل المصرية الدولية.. المناهج وطبيعة الدراسة

حددت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة الـ«LMS» لكل طالب لتوصيح كل ما يتعلق بالخطط الزمنية للعام الدراسي، وخطط الأنشطة، موضحة أنها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

ما هي مدارس النيل المصرية الدولية؟

مدارس النيل المصرية الدولية هي مدارس مصرية تم تأسيسها ليقدم من خلالها أول شهادة مصرية مصممة بمعايير دولية، معترف بها في كل الجامعات المصرية والعديد من الجامعات العالمية، وهى مدارس تقدم خدمات تعليمية دولية عالية الجودة.

تتبع المدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الإمتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، والتي بدورها تقدم الإرشاد المهني والدعم الفني للمدارس كما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محلياً وتتولى هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج إعتماد شهاداتها من الخارج .

يعود إنشاء عدد أول 5 مدارس تطبق نظام النيل التعليمي إلي عام 2010 في «العبور – أكتوبر – المنيا- قنا – بورسعيد» ثم أتبع ذلك إنشاء عدد 9 مدارس «دمياط الجديدة – السادات – الأقصر (طيبة ) – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة - الشروق – الياسمين ( التجمع ) – الأندلس ( التجمع ) – الشيخ زايد ) ليبلغ عدد المدارس الآن عام 2022 أربعة عشر مدرسة على مستوى جمهورية مصر العربية.

ماهي مناهج النيل المصرية؟

• مناهج النيل المصرية هي مناهج دولية مصممة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية، والتدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية، وقد تمت مراجعة المناهج من قبل مستشارين و متخصصين مصريين وأجانب.

تصميم مناهج النيل المصرية؟

1- الحصول على جودة التعليم الدولى دون التأثير سلباً على الهوية الوطنية حيث تجمع بين مواد التعليم الدولى فى اللغات والرياضيات والعلوم بالإضافة إلى المواد القومية ( اللغة العربية – والتاريخ – والجغرافيا – التربية الوطنية ).

2- مناهج النيل هي مناهج تكاملية متراكمة لاكتساب المهارات و تنميتها و نقدها و ذلك من خلال فلسفة نظام النيل التعليمي القائمة علي التعلم النشط واكتساب المهارات المتكاملة و ليس الحفظ و التلقين أو التسميع.

3- تنمية مهارات البحث والتطبيق لتغيير ثقافة التعليم النظرى وترسيخ ثقافة التعلم بدلا من التعليم والتلقين وذلك من خلال أهداف تعلم تم إعداداها بعناية من قبل خبراء التعليم بجامعة كامبريدج (الشريك الأجنبى لوحدة شهادة النيل ) بالمشاركة مع نخبة من الخبراء المصريين و ذلك لتتوافق المناهج و الطبيعة المصرية التي لابد من مراعاتها .

4- تعمل مناهج النيل على إكساب الطالب المهارات الكافية و التي تناسب ما نعيشة من تقدم علمي وحياتي مثل (الثقافة المعلوماتية – ومهارات المبادرة والقيادة وتحمل المسؤلية ).

5- تنمي مناهج النيل وطرق تدريسها روح التعايش السلمى والمواطنة وتقبل الآخر ورفض التمييز و العمل علي المساواة بين الجميع.

6- يتم تقسيم العام الدراسي في مدارس النيل على 6 فترات يتم تدريس كل فترة علي مدار ستة أسابيع بإجمالي عدد 36 أسبوع تشتمل علي العملية التدريسية ثم تقييم نهاية العام والذي يشمل كل ما تم تدريسه منذ بداية العام الدراسي وهذا النظام يتم تطبيقة منذ نشأة منظومة النيل التعليمية بمصر بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج عام 2010.