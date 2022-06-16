«الغرباء لايتعلقون بالحبال».. دعوة للتمسك بالهوية ضد تفرقة أبناء الوطن

في حضن حي السيدة زينب، أحد أعرق أحياء القاهرة، التقى أهلها ومحبو المسرح في فعاليات المهرجان الختامي للتجارب المسرحية النوعية في دورته الثانية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، بالتعاون مع قطاعات الوزارة، خلال الفترة من 13 إلى 21 يونيو الجاري.

وتم تقديم عرض «الغرباء لايتعلقون بالحبال» لفرقة قصر ثقافة المطرية بفرع ثقافة القاهرة برئاسة الدكتور جيهان حسن، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

عرض «الغرباء لايتعلقون بالحبال»

العرض تأليف صفاء البيلي، إخراج خالد العيسوي، ألحان وتوزيع موسيقى عبدالله رجال، تصميم ديكور وملابس وإكسسوارات مصطفى فكري، دراما حركية محمد علي، إضاءة حسام حسين، أشعار أيمن حافظ، استعراضات خالد سيوفي، تمثيل سامح صبري، مي عبد الرازق، سيد المصري، حسن محمد، بسملة محمد، رمزي مجدي، فاطمة زين، أسماء عوض، محمد جمال، عماد عصام، أحمد الدسوقي، عماد صابر، أنس عبد الرؤوف ، الأطفال عبدالرحمن محمد، زياد سامح، حنين سعيد، جني محمد.

العرض تدور فكرته حول ضرورة التمسك بالهوية الحضارية بما تحمله من عادات وتقاليد عريقة، والتصدي لأي محاولات لطمس هذه الهوية من الغرباء، تارة باسم التقدم والتغيير، أو الأمان والمستقبل، وتارة أخرى باسم العلم، حيث تدور أحداث العرض من خلال مجموعة من البشر ساكني الجبل، يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم، ورمز التمسك بها هو الحبل، وتأتي غريبة تدعي أنها ابنتهم التي تركتهم وسافرت لتلقي العلم والحصول على الدكتوراه، وتتمسك بعاداتها وتقاليدها وهويتها، ولكن الغرباء لايتركوها تفعل ذلك وتعود بالعلم النافع لأهلها، وحاولوا بشتى الطرق، وعندما فشلوا عذبوها حتى الموت وأرسلوا بواحدة أخرى غيروا في ملامحها حتى بدت أنها ابنتهم المسافرة، ولكن قومها عرفوها وتم فضحها، وقاموا بمواجهتها وطردها.

بحضور أعضاء لجنة التحكيم الناقد محمد الروبي، والدكتور عمرو فرج، والموسيقار كريم عرفة، والدكتور محمود فؤاد صدقي، والمخرج محمد جبر، ومقرر اللجنة الكاتب سامح عثمان.