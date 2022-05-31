محاضرة إخراج سينمائي بدورة الدراسات الحرة في قصور الثقافة

يواصل قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، محاضرات دورة الدراسات السينمائية الحرة لشهر مايو، التى تتضمن محاضرات فى فنون السينما منها السيناريو، التصوير، الإخراج، والديكور، بالإضافة لانعقاد ندوات ثقافية ولقاءات نقدية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

محاضرة أساسيات الإخراج السينمائي

عقدت اليوم محاضرة أساسيات الاخراج السينمائي للمخرج أشرف فايق، الذي استهل حديثه، على ضرورة مناقشة المخرج مع المنتج والسيناريست، لبحث ملاحظات فريق العمل على السيناريو، قبل بدء العمل في التصوير، السيناريست شريك المخرج فى مسؤولية نجاح الفيلم، لذا ضرورة مناقشة بينهم، كى يستطيع توصيل رسالة المؤلف من خلال مشاهد العمل السينمائي.

كما أوضح أن الهدف من نتاج العمل السينمائي، هو إما للتسلية، أو للحصول على جوائز المهرجانات، أو عرض حالة أو قضية اجتماعية من وجهة نظر ما.

كما أكد ضرورة أن يتمتع المخرج من إجادة كل فنون السينما، مثل التصوير أو الديكور السيناريو، حتى يتمكن من توظيف كل العناصر بشكل إيجابي، يخدم نجاح العمل السينمائي.

عرض فيلم العصفور

كما ذكر السمات الواجب توافرها في أماكن تصوير المناسبة للتصوير، لتجنب تسجيل الدوبلاج.

وختمت المحاضرة بفيلم روائى قصير بعنوان «عصفور» للشرح للدارسين كيفية عمل فيلم قصير ذات محتوى بأقل تكلفة.

«العصفور» فيلم روائي قصير، أنتجته إحدى مؤسسات معالجة الزهايمر، الذى يحث عن بر الوالدين، والتأدب فى معامله الوالدين، الصبر على الآباء مثلما نصبر على الأبناء.