سعفان يوجّه بتسوية المستحقات التأمينية لزوجة مصري توفي في إيطاليا

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بتسوية المستحقات التأمينية للمواطنة «س. ع. م» المقيمة بمحافظة الإسكندرية، عن زوجها المتوفى الذي كان يعمل بدولة إيطاليا، والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة «الأنبس» وآليات الحصول عليها.

تسوية مستحقات مواطنة عن زوجها المتوفى بإيطاليا

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنّه تحرك على الفور، وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية «الأنبس»، لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، نجح بالتواصل الفعال والمستمر مع الهيئة في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة «س. ع. م» المقيمة بمحافظة الإسكندرية، عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا.

معاش شهري من هيئة «الأنبس»

وأشار الدكتور محمود حمزاوي، إلى أنّه جرى إقرار معاش شهري للمواطنة بعملة اليورو بما يعادل نحو 11 ألف جنيه شهريا، اعتبارا من شهر يونيو 2022، فضلا عن المعاشات المستحقة لها اعتبار من تاريخ وفاة زوجها في 27 مايو 2021 حتى تاريخ بدء صرف المعاش المشار إليه، والتي يقدّر إجمالها بما يعادل 132 ألف جنيه، وتقدمت المواطنة بخالص الشكر لوزير القوى العاملة، والسفيرة منال عبدالدايم، ومكتب التمثيل العمالي بميلانو.