نحافة توم هانكس واهتزاز يده يثيران قلق الجمهور حول حالته الصحية

آثار الظهور الأحدث للنجم الأمريكي توم هانكس حالة من المخاوف لدى جمهوره حول حالته الصحية، حيث ظهر بنحافة ملحوظة وذلك بعد أيام قليلة من تداول مقطع فيديو يكشف عدم قدرته على التحكم في اهتزاز ذراعه الأيمن خلال العرض الخاص لفيلم «Elvis» إخراج باز لورمان، في أستراليا.

والتقطت عدسات الكاميرات صورا لـ توم هانكس هزيل المظهر وهو يتجول في شوارع مانهاتن، أمس الأربعاء، وكان يرتدي ملابس فضفاضة وقبعة بيسبول عندما غادر منزله في الجانب الشرقي، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

ما بين المرض ودور جديد.. الجمهور قلق بسبب توم هانكس

وتوالت تعليقات الجمهور على فقدانه الكثير من الوزن وهل يتعلق الأمر بحالة مرضية يعاني منها خاصة بعد واقعة اهتزاز يده، والتي توقع البعض أنها قد تكون علامة مبكرة على مرض باركنسون المعروف بـ «الشلل الارتعاشي»، بينما توقع البعض أن يكون فقدان الوزن بسبب دور جديد سوف يقدمه الفترة المقبلة، خاصة أنه سبق وفقد واكتسب وزن بسبب أدواره، حيث فقد ما يقرب من 35 رطلا حتى يجسد شخصية «أندرو بيكيت» المحامي المصاب بالإيدز في فيلم «Philadelphia» عام 1993، وحصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم، كما فقد 50 رطلا من وزنه بسبب دوره في «Castaway» عام 2000، وفي عام 2013، كشف «هانكس» إصابته بمرض السكري من النوع الثاني، والذي قال إنه يرجع إلى كونه «كسولًا»، على حد تعبيره.

«Here» أحدث أعمال توم هانكس السينمائية

تم الإعلان عن مشاركة «هانكس» في فيلم بعنوان «Here» للمخرج روبرت زميكيس، والذي سيلعب فيه دور البطولة بجانب روبن رايت، وتدور أحداث الفيلم داخل غرفة واحدة وتتبع العديد من الأشخاص الذين يعيشون فيها على مدار سنوات من الماضي إلى المستقبل، كما يستعد خلال الأسابيع المقبلة إلى طرح نسخة التصوير الحي من فيلم الرسوم المتحركة الشهير «Pinocchio».