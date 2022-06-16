القومي لحقوق الإنسان والتضامن يعقدان الاجتماع التشاوري الأول

عقدت وحدة التدريب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الاجتماع التشاوري الأول بين المجلس ووزارة التضامن الاجتماعي، بحضور كل من الدكتور إسماعيل عبدالرحمن المشرف على وحدة التدريب وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير فهمى فايد الأمين العام للمجلس، والسادة ممثلي وزارة التضامن الأستاذ محمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية والتدريب بوزارة التضامن، والأستاذة نها صدقي مصطفى مدير عام إدارة التدريب.

القومي لحقوق الإنسان

وبحسب بيان اليوم قال الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو القومي لحقوق الإنسان، إن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وإعلاء قيم حقوق الإنسان وخاصة فى مجال دعم وبناء القدرات للجهات الحكومية فيما يخص التدريب والتثقيف على مبادىء ومعايير حقوق الإنسان وتماشياً واتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة في دعم القدرات.

وزارة التضامن

وناقش الاجتماع تأطير أوجه التعاون والتنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزراة التضامن في تقديم الدعم الفني لموظفي الوزارة على معايير ومبادىء حقوق الإنسان في الفترة القادمة، واستعرض الدكتور إسماعيل عبدالرحمن المشرف على وحدة التدريب بالمجلس ما يجب أن يقدمه المجلس لوزارة التضامن في مجال التدريب والتثقيف خاصة وأن المجلس له تجارب رائدة وفعالة في تدريب العديد من الجهات الحكومية مثل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة.

وتم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون بين المجلس ووزارة التضامن في الفترة القادمة على تدشين بروتوكول تعاون بين المجلس والوزارة في دعم وبناء القدرات يتضمن التدريب والتثقيف للمؤسسات المغلقة والمفتوحة وموظفي الديوان العام والذين لهم صلة مباشرة مع الجمهور والإعلاميين، إضافة إلى عقد دورات تدريبية عاجلة لموظفي ديوان عام الوزارة على أساسيات حقوق الإنسان.