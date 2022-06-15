المجلس القومي لحقوق الإنسان يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني

وقعت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس لحقوق الإنسان، والمهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بمملكة البحرين الشقيقة، مذكرة تفاهم تستهدف تعميق التعاون في مجال تعزيز حقوق الانسان، ضمن الاختصاصات التي يحددها التشريع الوطني لكل طرف، بالإضافة الى تبادل المعلومات والتعاون التقني بين الجانبين.

توقيع مذكرة تفاهم

وقالت «خطاب»، إن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين الشقيقة يسهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجال الحقوقي والقانوني لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

فيما أوضح «الدرازي»، أن توقيع المذكرة يتيح للطرفين العمل في حدودِ اختصاصاتِهما، وفق آلية مشتركة للمساهمة في حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كلا البلدين الشقيقين عبر تنظيم المؤتمراتِ العلمية والعملية والندواتِ والدوراتِ التدريبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المؤسسة تتطلع إلى تنمية هذا التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والاستفادة منها في تعزيز إنجازاتها وخطواتها في هذا المجال.

تبادل الزيارات والاستشارات القانونية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها وتطوير العمل بها، كما يشمل التعاون تبادل الزيارات والاستشارات القانونية والحقوقية والمطبوعات والأدبيات والدراسات المتخصصة، بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم ورش العمل في مجال حقوق الإنسان وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.