«القومي لحقوق الإنسان» يزور مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر

قام وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة تفقدية اليوم الثلاثاء، لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، والتقى الوفد اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية الذي قام بإطلاع الوفد على آخر التطورات الجديدة في المركز واستراتيجية وزارة الداخلية في الاهتمام بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير الرعاية المناسبة للنزلاء وأسرهم.

وتحدث وفد المجلس مع أسر النزلاء خلال الزيارة في المكان المخصص لها، ورصد تطابق المعايير المطبقة في المركز مع المعايير الدولية، وكذلك الاطلاع على الأوضاع المعيشية داخل المركز عبر إدارة حوار مباشر مع النزلاء وأسرهم خلال الزيارة.

الحملات الصحية المبكرة

وتفقد وفد القومي لحقوق الإنسان مستشفى المركز والخدمات الصحية والعلاجية المقدمة والاهتمام بعمليات الوقاية من العدوى والحملات الصحية المبكرة، وزيارة مركز صحة المرأة والرعاية المقدمة للنزيلات والكشف المبكر عن الأورام، وكذلك زيارة مركز علاج الإدمان.

وتابع الوفد أوجه الرعاية المقدمة في أقسام المستشفى وغرفة العمليات، وما يقدمه المركز من رعاية لاحقة للمرضى، ومن بينها تركيب الأطراف الصناعية للنزلاء والاستماع لملاحظات المرضى ومدى تمتعهم بالحق في الصحة.

وتفقد الوفد، غرف التأهيل المختلفة للنزلاء والنزيلات وغرف محو الأمية والأشغال اليدوية والموسيقى والغناء، بالإضافة إلى زيارة الحضانة والاستماع لملاحظات النزيلات ومناقشتهم فيما تقدمه إدارة المركز من خدمات وما اتفاقها مع المعايير الدولية الخاصة بأوضاع الاحتجاز.

كما قام الوفد بزيارة غرفة تأهيل النزلاء على الأعمال والحرف اليدوية، ومشاهدة الملاعب المخصصة للتريض ومناقشة النزلاء حول مدى تمتعهم بحق التريض في الأوقات المخصصة لذلك، وأيضا زيارة المكتبة ومتابعة حصول النزلاء على حقهم في القراءة والمعرفة.

وفد حقوق الإنسان يتفقد مطبخ المركز

وزار الوفد مطبخ المركز وتابع ما يقدمه من وجبات للنزلاء، والاطمئنان على الوجبات الخاصة بالنزلاء أصحاب الأمراض المختلفة.

واختتم الوفد جولته بزيارة دور العبادة داخل المركز، وتفقد غرف تحفيظ القرآن الكريم وزيارة الكنيسة الموجودة داخل المركز.